В РАН назвали неэтичным создание «ГМО-детей»
Специалист Института общей генетики РАН Валерий Ильинский рассказал НСН, насколько успешна и этична разработка «ГМО-детей».
Российский биолог Денис Ребриков в интервью журналу Nature рассказал о планах по созданию детей с отредактированными генами. Он сообщил, что предполагает провести имплантацию генно-отредактированных эмбрионов до конца года.
Эксперимент будет направлен на модификацию гена CCR5, над которым ранее работал китайский биолог Хэ Цзянкуй, в ноябре прошлого года. Ребриков утверждает, что его метод окажется полезнее, менее рискованным и более приемлемым для общества. Биолог планирует отключить ген, который кодирует белок, позволяющий ВИЧ проникать в клетки организма, в эмбрионах, которые впоследствии будут имплантированы ВИЧ-позитивным матерям, что может снизить риск передачи вируса ребенку.
При этом ученые, опрошенные Nature, выразили обеспокоенность планами Ребрикова. По мнению специалистов, технология пока что не готова и вызывает вопросы с точки зрения этики.
Специалист Института общей генетики РАН Валерий Ильинский рассказал НСН, что разработка российского биолога Дениса Ребрикова вполне реалистична. Однако он отметил, что несмотря на успешность технологии, этическая сторона этого вопроса все же вызывает сомнения.
«Это вполне реально, потому что совсем недавно Денис Ребриков опубликовал статью, в которой показал, что редактирование эмбрионов в руках его лаборатории работает. Поэтому остался относительно небольшой и простой шаг – эти эмбрионы подсадить женщине, чтобы она их выносила и родила. Другое дело, что у этой технологии есть определенные побочные эффекты. Они не до конца изучены, поэтому, с точки зрения этики, существуют вопросы к подобным экспериментам. Но технически такое вполне осуществимо», - пояснил генетик.
Ранее стало известно, что 20% россиян имеют общие корни с британской династией Виндзоров, Марией Медичи и Николаем Вторым. Оказалось, что они принадлежат к генетической гаплогруппе H, которая, по данным исследования центра Genotek, является самой распространённой в России. Глава этого медико-генетического центра, специалист Института общей генетики РАН Валерий Ильинский рассказал НСН, каким образом проводятся подобные исследования:
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