В РАН назвали неэтичным создание «ГМО-детей»

Российский биолог Денис Ребриков в интервью журналу Nature рассказал о планах по созданию детей с отредактированными генами. Он сообщил, что предполагает провести имплантацию генно-отредактированных эмбрионов до конца года.

Эксперимент будет направлен на модификацию гена CCR5, над которым ранее работал китайский биолог Хэ Цзянкуй, в ноябре прошлого года. Ребриков утверждает, что его метод окажется полезнее, менее рискованным и более приемлемым для общества. Биолог планирует отключить ген, который кодирует белок, позволяющий ВИЧ проникать в клетки организма, в эмбрионах, которые впоследствии будут имплантированы ВИЧ-позитивным матерям, что может снизить риск передачи вируса ребенку.

При этом ученые, опрошенные Nature, выразили обеспокоенность планами Ребрикова. По мнению специалистов, технология пока что не готова и вызывает вопросы с точки зрения этики.