В Африке обнаружено древнейшее человеческое захоронение

Захоронение в пещере Панга-я-Саиди в Кении было сделано примерно 78 тысяч лет назад. Ученые работали над исследованием останков с 2013 года. Их доставили сначала в Найроби, а затем в Бургос в Испании. Там в Национальном центре исследований эволюции человека (CENIEH) провели детальные исследования, включающие, цифровую картографию, трехмерный анализ, археометрию, компьютерную микроскопию и микротомографию. Было установлено, что останки принадлежат ребенку Homo sapiens. Мальчика в возрасте от 2,5 до 3 лет назвали «Мтото», или «Ребенок» на суахили.

«Постепенно части черепа и лица начали очерчиваться, челюстные суставы остались нетронутыми, а некоторые зубы еще не сформировались. Сочленение позвоночника и ребер также сохранились, и даже была сохранена кривизна грудной клетки» цитирует РИА Новости первого автора статьи палеоантрополога Марию Мартинон-Торрес (María Martinón-Torres), директора CENIEH.

Исследователи убеждены, что обнаруженная находка позволяет получить представления о том, как обращались далекие предки африканцев с умершими детьми.

