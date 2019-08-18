Грузинские археологи надеются, что обнаружили могилу внучки царицы Тамары в Турции
Археологи из Грузии предполагают, что в Турции обнаружили могилу Гурджи-Хатун - внучки грузинской царицы Тамары. Такая информация опубликована на странице посольства Грузии в Турции в Facebook.
В официальном сообщении сказано, что ученые обнаружили древние саркофаги в месте раскопок в районе Пасинлер города Эрзурум. Специалисты считают, что это усыпальницы султана Ала ад-Дина Кай-Кубада Второго и его матери царевны Тамары, названной в честь легендарной грузинской царицы Тамары, ее бабушки.
Гурджи-Хатун (грузинская госпожа – прим. Ред. ) являлась грузинской княжной Тамарой из династии Багратионов. В 1236 году она была выдана замуж за Румского султана — Киас Эд-дина Хусрвэ II (1236-1246).
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