Грузинские археологи надеются, что обнаружили могилу внучки царицы Тамары в Турции

Археологи из Грузии предполагают, что в Турции обнаружили могилу Гурджи-Хатун - внучки грузинской царицы Тамары. Такая информация опубликована на странице посольства Грузии в Турции в Facebook.

В официальном сообщении сказано, что ученые обнаружили древние саркофаги в месте раскопок в районе Пасинлер города Эрзурум. Специалисты считают, что это усыпальницы султана Ала ад-Дина Кай-Кубада Второго и его матери царевны Тамары, названной в честь легендарной грузинской царицы Тамары, ее бабушки.