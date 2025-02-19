В аэропорту Внуково сократят бесплатное время парковки

С 1 марта в московском аэропорту Внуково сократят время бесплатной парковки на привокзальной площади до 20 минут, сообщает пресс-служба аэропорта. Ранее водители могли оставаться на парковке бесплатно до 25 минут.

На территории привокзальной площади расположены два многоэтажных паркинга, а также зоны для парковки на прилегающих территориях. Стоимость первого часа парковки составит 500 рублей, второго — 400 рублей. Если автомобиль остается на парковке более двух часов, стоимость суток, включая неполные, составит 1,2 тысячи рублей.

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В декабре Федеральная антимонопольная служба признала новые тарифы на парковку в петербургском аэропорту Пулково «монопольно высокими».

В ответ на жалобы пассажиров ведомство потребовало снизить цены, однако управитель паркингов Пулково, компания ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», с этим не согласился. В январе тарифы в Пулково были снова повышены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Екатерина Галайда
ТЕГИ:ПарковкиВнуково Аэропорт

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