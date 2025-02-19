В аэропорту Внуково сократят бесплатное время парковки

С 1 марта в московском аэропорту Внуково сократят время бесплатной парковки на привокзальной площади до 20 минут, сообщает пресс-служба аэропорта. Ранее водители могли оставаться на парковке бесплатно до 25 минут.

На территории привокзальной площади расположены два многоэтажных паркинга, а также зоны для парковки на прилегающих территориях. Стоимость первого часа парковки составит 500 рублей, второго — 400 рублей. Если автомобиль остается на парковке более двух часов, стоимость суток, включая неполные, составит 1,2 тысячи рублей.