В аэропорту Внуково сократят бесплатное время парковки
С 1 марта в московском аэропорту Внуково сократят время бесплатной парковки на привокзальной площади до 20 минут, сообщает пресс-служба аэропорта. Ранее водители могли оставаться на парковке бесплатно до 25 минут.
На территории привокзальной площади расположены два многоэтажных паркинга, а также зоны для парковки на прилегающих территориях. Стоимость первого часа парковки составит 500 рублей, второго — 400 рублей. Если автомобиль остается на парковке более двух часов, стоимость суток, включая неполные, составит 1,2 тысячи рублей.
В декабре Федеральная антимонопольная служба признала новые тарифы на парковку в петербургском аэропорту Пулково «монопольно высокими».
В ответ на жалобы пассажиров ведомство потребовало снизить цены, однако управитель паркингов Пулково, компания ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», с этим не согласился. В январе тарифы в Пулково были снова повышены, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Западные инвесторы настроены на возвращение на российский рынок
- Вэнс: публичные нападки на Трампа усугубляют ситуацию для Зеленского
- В аэропорту Внуково сократят бесплатное время парковки
- Мирный житель погиб при атаке ВСУ по Белгородской области
- Злоумышленники обманывают школьников в Москве, выдавая себя за сотрудников школ
- Примаков: Русский дом в Молдавии продолжает работу
- Экономист Голубовский: Одна причина мешает компаниям ЕС вернуться в Россию
- СМИ: ЕС готовится ввести санкции против капитанов российских танкеров
- Россия и США условились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа
- Эксперт Ломидзе: Судьба курортного сезона в Анапе решится в марте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru