В аэропорту Тбилиси создадут новый хаб для россиян
Тбилиси после возобновления полетов в Москву в мае текущего года создаст четвертый транзитный хаб для россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совладельца аэропорта Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталия Ванцева.
Хаб предназначен для транзитных маршрутов в Европу, отметил он. Ванцев напомнил, что грузинская авиакомпания Georgian Airways открывает рейсы в Париж, Ниццу и Рим.
На сегодняшний день «Азимут» и «Georgian Airways» единственные авиакомпании, осуществляющие авиаперевозки из Москвы в Тбилиси и обратно.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что первый рейс из Москвы в Кутаиси отменили из-за непогоды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru