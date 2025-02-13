В аэропорту Сочи временно приостановили рейсы

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задержаны четыре вылета: два в Москву, по одному в Санкт-Петербург и Ярославль. Также задержаны четыре прилета из Москвы, Тель-Авива, Казани и Пхукета.

В последний раз ограничения в аэропорту Сочи вводили 27 декабря 2024 года. Они продлились 2 часа, передает «Радиоточка НСН».

