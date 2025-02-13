В аэропорту Сочи временно приостановили рейсы
Аэропорт Сочи временно прекратил прием и отправку рейсов, сообщили в Росавиации. По словам представителя ведомства Артема Кореняко, ограничения ввели в 18.31 мск для обеспечения безопасности полетов.
В Росавиации подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для поддержания безопасности полетов.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задержаны четыре вылета: два в Москву, по одному в Санкт-Петербург и Ярославль. Также задержаны четыре прилета из Москвы, Тель-Авива, Казани и Пхукета.
В последний раз ограничения в аэропорту Сочи вводили 27 декабря 2024 года. Они продлились 2 часа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru