В аэропорту Сочи спецтранспорт повредил самолет «Победы»

Это произошло во время посадки на борт пассажиров. Угрозы жизни и здоровью людей не было.

Все пассажиры были пересажены на резервный самолет. По предварительным данным, в борт «внезапно врезался тягач, перевозящий багажные телеги».

Ранее женщина умерла на борту самолета по пути из Сочи в Челябинск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

