В аэропорту Сочи спецтранспорт повредил самолет «Победы»

В Сочи самолет перевозчика «Победа», который должен был выполнять рейс в Екатеринбург, был поврежден спецтранспортом аэропорта, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на авиакомпанию.

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Это произошло во время посадки на борт пассажиров. Угрозы жизни и здоровью людей не было.

Все пассажиры были пересажены на резервный самолет. По предварительным данным, в борт «внезапно врезался тягач, перевозящий багажные телеги».

Ранее женщина умерла на борту самолета по пути из Сочи в Челябинск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/Сочи (аэропорт)
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