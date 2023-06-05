В аэропорту Сочи спецтранспорт повредил самолет «Победы»
5 июня 202300:42
В Сочи самолет перевозчика «Победа», который должен был выполнять рейс в Екатеринбург, был поврежден спецтранспортом аэропорта, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на авиакомпанию.
Это произошло во время посадки на борт пассажиров. Угрозы жизни и здоровью людей не было.
Все пассажиры были пересажены на резервный самолет. По предварительным данным, в борт «внезапно врезался тягач, перевозящий багажные телеги».
Ранее женщина умерла на борту самолета по пути из Сочи в Челябинск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в Харькове слышны взрывы
- В аэропорту Сочи спецтранспорт повредил самолет «Победы»
- В Подмосковье сожитель матери избил двоих детей
- Новак прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке
- Воздушная тревога объявлена в трех украинских областях
- Саудовская Аравия дополнительно сократит добычу нефти
- Глава Bank of America предрек рецессию в США
- Для жителей Шебекинского округа организовали подвоз лекарств и воды
- Власти объяснили громкий хлопок над Краснодаром
- Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал Roland Garros
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru