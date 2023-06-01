СМИ: частично потерявший управление самолет готовится к экстренной посадке в «Шереметьево»
1 июня 202314:43
В московском аэропорту «Шереметьево» самолет готовится к экстренной посадке, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что запросивший экстренную посадку Superjet 100 следовал из Ульяновска.
По данным СМИ, самолет частично потерял управление.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru