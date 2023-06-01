СМИ: частично потерявший управление самолет готовится к экстренной посадке в «Шереметьево»

В московском аэропорту «Шереметьево» самолет готовится к экстренной посадке, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Женщина умерла на борту самолета по пути из Сочи в Челябинск

Уточняется, что запросивший экстренную посадку Superjet 100 следовал из Ульяновска.

По данным СМИ, самолет частично потерял управление.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваЭкстренная ПосадкаШереметьевоSukhoi Superjet-100Самолет

Горячие новости

Все новости

партнеры