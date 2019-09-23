В аэропорту Шереметьево на лётное поле выкатился чемодан

Между тем, ранее НСН писала, что пенсионер – чтобы не ожидать вместе с остальными свой чемодан – прокатился на багажной карусели в аэропорту «Кольцово». После прибытия самолета из Хабаровска в Екатеринбург мужчина залез на транспортёрную ленту и проник в багажное отделение. В пресс-службе регионального управления на транспорте МВД сообщили, что в служебном помещении его обнаружили сотрудники авиационной безопасности, которые и вызвали полицию.

За этот поступок 65-летний житель Красноуфимска был привлечен к административной ответственности.



