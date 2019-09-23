В аэропорту Шереметьево на лётное поле выкатился чемодан

23 сентября 201919:36

В Шереметьеве на лётное поле выкатился чемодан. По словам очевидцев, багаж под действием ветра на приличной скорости всё дальше уносится от трапа самолета, кружась вокруг своей оси. Некоторые не удержались от комментариев на тему того, что чемодан предпочитает держаться подальше от самолетов из-за боязни летать. В пресс-службе аэропорта пояснили, прыткий багаж, скорее всего, принадлежит кому-то из членов экипажа. Судя по тому, с какой лёгкостью его подхватил ветер, он был достаточно легким.

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Между тем, ранее НСН писала, что пенсионер – чтобы не ожидать вместе с остальными свой чемодан – прокатился на багажной карусели в аэропорту «Кольцово». После прибытия самолета из Хабаровска в Екатеринбург мужчина залез на транспортёрную ленту и проник в багажное отделение. В пресс-службе регионального управления на транспорте МВД сообщили, что в служебном помещении его обнаружили сотрудники авиационной безопасности, которые и вызвали полицию.

За этот поступок 65-летний житель Красноуфимска был привлечен к административной ответственности.


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ФОТО: www.flickr.com
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