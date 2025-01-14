В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения

Временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов ввели в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация.

В четырех аэропортах РФ ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Там отметили, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. До этого ограничения ввели в авиагаванях Пензы и Ульяновска.

Ранее аналогичные меры ввели в воздушных гаванях Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Ограничения в калужском и тамбовском аэропортах уже отменены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:РосавиацияРоссияАэропорт

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