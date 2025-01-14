В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения

Там отметили, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. До этого ограничения ввели в авиагаванях Пензы и Ульяновска.

Ранее аналогичные меры ввели в воздушных гаванях Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Ограничения в калужском и тамбовском аэропортах уже отменены, передает «Радиоточка НСН».

