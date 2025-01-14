В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения
14 января 202509:14
Временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов ввели в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация.
Там отметили, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. До этого ограничения ввели в авиагаванях Пензы и Ульяновска.
Ранее аналогичные меры ввели в воздушных гаванях Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Ограничения в калужском и тамбовском аэропортах уже отменены, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России предложили запретить продажу фастфуда детям
- СМИ: Американская авиакомпания вернула деньги за билет Хабибу Нурмагомедову
- СМИ: Политика Трампа приведет к укреплению доллара на 5% в 2025 году
- Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили в $275 млрд
- В Саратове и Энгельсе повреждены два предприятия после атаки БПЛА
- СМИ: Илону Маску предоставят офис в здании у Белого дома
- СМИ: Китай рассматривает вариант продажи TikTok Илону Маску
- Трамп заявил, что хотел бы скорее провести встречу с Путиным
- В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения
- В Ярославской области предотвратили теракт с отравлением работников предприятия ОПК
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru