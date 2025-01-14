В четырех аэропортах РФ ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Казани и еще трех аэропортах России. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения... введены в аэропортах: Казань (код ИКАО; UWKD); Калуга (Грабцево; UUBC); Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)», — написал пресс-секретарь ведомства в Telegram.

Меры призваны обеспечить безопасность полетов гражданских лайнеров.

В 07:10 мск в Росавиации сообщили, что ограничения в аэропортах Калуги и Тамбова отменены.

Между тем в Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников, экстренные службы были приведены в полную готовность, пишет Ura.ru.

