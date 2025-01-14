В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили в Росавиации.

В сообщении говорится, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, другие подробности не приводятся.

В аэропортах Пензы и Ульяновска ввели временные ограничения на работу

Ограничения на прием и выпуск самолетов утром 14 января ввели в Казани, Калуге, Саратове и Тамбове. Позднее меры также затронули гавани Пензы и Ульяновска, а также Нижнекамска. Ограничения в калужском и тамбовском аэропортах уже отменены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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