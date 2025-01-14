В аэропортах Пензы и Ульяновска ввели временные ограничения на работу
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели еще в двух российских аэропортах. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Отмечается, что «для обеспечения безопасности полетов» гражданских самолетов ограничительные меры введены в авиагаванях Пензы и Ульяновска.
«В аэропортах Казани и Саратова (Гагарин) ограничения продолжают действовать», — указали в Росавиации.
Ранее аналогичные меры ввели в воздушных гаванях Казани, Калуги, Саратова и Тамбова, напоминает Ura.ru. Ограничения в калужском и тамбовском аэропортах уже отменены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru