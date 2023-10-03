В аэропорту Чебоксар парашютистка приземлилась на взлетную полосу перед самолетом

Это произошло в аэропорту Чебоксар. На появившихся видеокадрах видно, как женщину сносит ветром на взлетную полосу. Ей не удается самостоятельно встать, поэтому на помощь пришли сотрудники авиационной безопасности. Они успели до взлета авиалайнера поднять парашютистку на ноги.

На кадрах видно, как самолет появляется на взлетной полосе. Из-за инцидента взлет пришлось задержать на несколько минут. Всего десантировалось около 100 человек. Нескольких парашютистов унесло на территорию аэропорта.

Ранее ураган в Турции разметал около 30 парашютистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

