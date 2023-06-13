СМИ: медиаменеджер из Рязани погиб при прыжке с парашютом
13 июня 202314:57
Экс-владелец радиостанций «Европа+ Рязань» и «Русское радио - Рязань» Сергей Цыганов погиб во время прыжка с парашютом. Трагический инцидент произошел в Коломне.
Предварительно, у 51-летнего мужчины не раскрылся парашют. От полученных травм он скончался в больнице, сообщает телеграм-канал 112. По данным телеграм-канала Mash, Цыганова экстренно госпитализировали с закрытыми переломами обеих бедренных костей, однако медики не смогли ему помочь.
Несчастный случай произошел в минувшие выходные.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru