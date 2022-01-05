В аэропорту Актау задерживается часть рейсов

Часть рейсов в международном аэропорту Актау в Казахстане задерживаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аэропорта.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КазахстанСамолеты
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