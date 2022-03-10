СМИ: В аэропорте Шереметьево закроют терминал D
В московском аэропорте «Шереметьево» временно закроют терминал D. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на одну из российских авиакомпаний.
При этом с какого числа и на какой срок будет закрыт терминал, пока неизвестно.
Отмечается, что причиной ограничений стала то, что с 8 марта российские авиакомпании приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты.
По данным источника, терминал F сейчас находится на реконструкции, а E – был закрыт еще в пандемию. В связи с этим в аэропорте «Шереметьево» продолжат работать только два терминала: внутренний B и международный C.
Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что санкции ЕС практически не отразятся на российской авиаотрасли, так как многие компании обслуживают свои самолеты в Китае.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+51 231 / сут.
Умерли
359 тыс.+665 / сут.
Выздоровели
15,0 млн+149 тыс. / сут.
- Британия ввела санкции против Абрамовича, Дерипаски и Сечина
- Власти Забайкалья: В регионе нет дефицита продовольствия
- Песков оценил предложения о национализации зарубежных предприятий
- Песков прокомментировал выход России из Совета Европы
- Hugo Boss приостановит торговлю в России
- Crocs приостановит деятельность в России
- Минздрав: Производители инсулина продолжат работать в России
- В Совфеде рассказали, когда прекратится членство России в Совете Европы
- Правила въезда для россиян обновили в Катаре
- В России госпитализировали еще 9401 пациента с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru