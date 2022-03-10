СМИ: В аэропорте Шереметьево закроют терминал D

В московском аэропорте «Шереметьево» временно закроют терминал D. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на одну из российских авиакомпаний.

При этом с какого числа и на какой срок будет закрыт терминал, пока неизвестно.

Отмечается, что причиной ограничений стала то, что с 8 марта российские авиакомпании приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты.

«Первым делом самолеты»: Российские авиакомпании с 8 марта прекращают международные рейсы

По данным источника, терминал F сейчас находится на реконструкции, а E – был закрыт еще в пандемию. В связи с этим в аэропорте «Шереметьево» продолжат работать только два терминала: внутренний B и международный C.

Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что санкции ЕС практически не отразятся на российской авиаотрасли, так как многие компании обслуживают свои самолеты в Китае.

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ФОТО: Аэрофлот
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