СМИ: В аэропорте Шереметьево закроют терминал D

В московском аэропорте «Шереметьево» временно закроют терминал D. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на одну из российских авиакомпаний.

При этом с какого числа и на какой срок будет закрыт терминал, пока неизвестно.

Отмечается, что причиной ограничений стала то, что с 8 марта российские авиакомпании приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты.