В аэропортах Пензы, Саратова, Ульяновска и Самары сняли ограничения на полеты

В аэропортах Пензы, Саратова, Ульяновска и Самары сняли ограничения на полеты, сообщает Росавиация.

Рано утром 24 января ограничения в гаванях вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Отмечается, что экипажам и авиадиспетчерам приняли все необходимые меры для этого.

Сотня «Лютых» дронов: Регионы РФ вновь подверглись массовой атаке беспилотников

Ночью ограничения на полеты вводились также в столичных аэропортах, позднее они были сняты. Мэр города Сергей Собянин отчитался об успешном отражении атак беспилотников, которые были направлены на столицу и область.

В ночь на 24 января ВСУ вновь предприняли попытки атаковать российские города беспилотниками. В Минобороны РФ отчитались, что был сбит 121 беспилотник. Эта атака БПЛА стала самой массовой после 14 января, когда Киев выпустил 180 беспилотников, 146 из них – вне зоны СВО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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