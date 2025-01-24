В аэропортах Пензы, Саратова, Ульяновска и Самары сняли ограничения на полеты
В аэропортах Пензы, Саратова, Ульяновска и Самары сняли ограничения на полеты, сообщает Росавиация.
Рано утром 24 января ограничения в гаванях вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Отмечается, что экипажам и авиадиспетчерам приняли все необходимые меры для этого.
Ночью ограничения на полеты вводились также в столичных аэропортах, позднее они были сняты. Мэр города Сергей Собянин отчитался об успешном отражении атак беспилотников, которые были направлены на столицу и область.
В ночь на 24 января ВСУ вновь предприняли попытки атаковать российские города беспилотниками. В Минобороны РФ отчитались, что был сбит 121 беспилотник. Эта атака БПЛА стала самой массовой после 14 января, когда Киев выпустил 180 беспилотников, 146 из них – вне зоны СВО, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru