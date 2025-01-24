В аэропортах Пензы, Саратова, Ульяновска и Самары сняли ограничения на полеты

Ночью ограничения на полеты вводились также в столичных аэропортах, позднее они были сняты. Мэр города Сергей Собянин отчитался об успешном отражении атак беспилотников, которые были направлены на столицу и область.

В ночь на 24 января ВСУ вновь предприняли попытки атаковать российские города беспилотниками. В Минобороны РФ отчитались, что был сбит 121 беспилотник. Эта атака БПЛА стала самой массовой после 14 января, когда Киев выпустил 180 беспилотников, 146 из них – вне зоны СВО, передает «Радиоточка НСН».

