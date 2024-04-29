В аэропортах Москвы «застряли» около тысячи граждан Таджикистана
В московских аэропортах «застряли» около тысячи граждан Таджикистана, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел страны Шохина Самади.
По его словам, в зоне временного содержания Внуково находятся 954 человека. Аналогичная ситуация в других московских воздушных гаванях. Дипломат отметил, в связи с этим диппредставительство Таджикистана в Москве открыло оперативный штаб, который работает круглые сутки.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что более тщательные проверки въезжающих на территорию РФ носят временный характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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