В аэропортах Москвы задержали или отменили десятки авиарейсов

Так, в «Шереметьево» задержаны семь рейсов, отменены 23. Во «Внуково» задержаны пять рейсов, еще столько же отменены. В «Домодедово» задержаны пять рейсов, отменены четыре.

Причины отмены и задержек рейсов не сообщаются.

1 мая синоптики ожидают в Москве переменную облачность, без осадков и умеренный ветер.

