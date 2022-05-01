В аэропортах Москвы задержали или отменили десятки авиарейсов
1 мая 202205:16
Около 50 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы – «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписание».
Так, в «Шереметьево» задержаны семь рейсов, отменены 23. Во «Внуково» задержаны пять рейсов, еще столько же отменены. В «Домодедово» задержаны пять рейсов, отменены четыре.
Причины отмены и задержек рейсов не сообщаются.
1 мая синоптики ожидают в Москве переменную облачность, без осадков и умеренный ветер.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru