В аэропортах Москвы задержали или отменили десятки авиарейсов

Около 50 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы – «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписание».

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Так, в «Шереметьево» задержаны семь рейсов, отменены 23. Во «Внуково» задержаны пять рейсов, еще столько же отменены. В «Домодедово» задержаны пять рейсов, отменены четыре.

Причины отмены и задержек рейсов не сообщаются.

1 мая синоптики ожидают в Москве переменную облачность, без осадков и умеренный ветер.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:МоскваАвиацияОтмена РейсаАэропорты
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