Синоптик: в Москве установится снежный покров

По его словам, он достигнет пяти сантиметров. Вместе с тем, синоптик отметил, что этот снежный покров будет неустойчивым, так как затем снегопад будет идти не редко вместе с ледяным дождем.

Тишковец также предупредил и о предстоящем понижении температуры в столичном регионе до -5 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о замораживании Москвы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

