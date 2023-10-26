Синоптик: в Москве установится снежный покров
Снежный покров установится в Москве с пятницы, 27 октября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает ТАСС.
По его словам, он достигнет пяти сантиметров. Вместе с тем, синоптик отметил, что этот снежный покров будет неустойчивым, так как затем снегопад будет идти не редко вместе с ледяным дождем.
Тишковец также предупредил и о предстоящем понижении температуры в столичном регионе до -5 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о замораживании Москвы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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