В аэропортах Москвы с декабря введут проверку иностранцев по фото и отпечаткам
Процедуру фото- и дактилоскопической идентификации въезжающих в РФ иностранцев введут в порядке эксперимента в аэропортах Московского авиаузла с 1 декабря текущего года. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой в беседе с «Коммерсантом».
«После апробации алгоритма правительство вместе с коллегами из ФСБ будут рассматривать вопрос его масштабирования на все пограничные переходы», — отметил замглавы МВД.
По словам Горового, Москву выбрали для эксперимента как крупный транспортный узел и «традиционный центр притяжения» иностранцев. Одновременно со столицей аналогичную систему контроля запустят на автомобильном пункте пропуска Маштаково на границе с Казахстаном, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru