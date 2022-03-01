В аэропортах Москвы отменили или задержали более 130 рейсов
Более 130 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах утром 1 марта.
По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в Шереметьево отменили 61 рейс и задержали 14 бортов. В аэропорту Внуково были отменены 34 рейса, задержаны — 5, в Домодедово отменили 10, задержали 9 вылетов.
При этом не наблюдается изменений в графике воздушной гавани в Жуковском, пишет Газета.ру.
На фоне военной операции России на Украине ряд стран закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Ограничения ввели все страны Евросоюза, пишет РИА ФАН. Воздушное пространство закрыли в том числе Швейцария, Канада, Исландия. Росавиация в качестве ответной меры закрыла небо для 36 стран. Кроме того, авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и S7 отменили все рейсы в Европу.
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