В аэропортах Москвы отменили или задержали более 130 рейсов

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в Шереметьево отменили 61 рейс и задержали 14 бортов. В аэропорту Внуково были отменены 34 рейса, задержаны — 5, в Домодедово отменили 10, задержали 9 вылетов.

При этом не наблюдается изменений в графике воздушной гавани в Жуковском, пишет Газета.ру.

На фоне военной операции России на Украине ряд стран закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Ограничения ввели все страны Евросоюза, пишет РИА ФАН. Воздушное пространство закрыли в том числе Швейцария, Канада, Исландия. Росавиация в качестве ответной меры закрыла небо для 36 стран. Кроме того, авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и S7 отменили все рейсы в Европу.

