В аэропортах Махачкалы, Грозного и Владикавказа сняли ограничения
В аэропортах Грозного, Махачкалы и Владикавказа сняли ограничения на полеты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Согласно данным, в аэропортах Грозного (Северный), Владикавказа (Беслан), Махачкалы (Уйташ) сняли ограничения в 10:10 по местному времени (совпадает с мск) на выпуск и прием воздушных судов. Подчеркивается, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в этих аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Также работу аэропортов ограничивали в Астрахани, Волгограде, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске. Глава Дагестана сообщал, что над территорией республики зафиксировали БПЛА, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru