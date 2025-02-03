В аэропортах Махачкалы, Грозного и Владикавказа сняли ограничения

В аэропортах Грозного, Махачкалы и Владикавказа сняли ограничения на полеты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Согласно данным, в аэропортах Грозного (Северный), Владикавказа (Беслан), Махачкалы (Уйташ) сняли ограничения в 10:10 по местному времени (совпадает с мск) на выпуск и прием воздушных судов. Подчеркивается, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в этих аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Также работу аэропортов ограничивали в Астрахани, Волгограде, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске. Глава Дагестана сообщал, что над территорией республики зафиксировали БПЛА, передает «Радиоточка НСН».

