В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
20 января 202511:05
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и вылет самолетов, сообщили в Росавиации.
В период ограничений на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, выполнявших рейсы в Казань.
В официальном заявлении говорится, что меры были приняты с целью обеспечения безопасности полетов. Другие подробности не приводятся.
Ранее мэрия Казани предупредила горожан об опасности атаки беспилотников. Население призвали не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru