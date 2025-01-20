В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и вылет самолетов, сообщили в Росавиации.

В период ограничений на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, выполнявших рейсы в Казань.

Беспилотники попытались нанести удар по промышленным предприятиям в Казани

В официальном заявлении говорится, что меры были приняты с целью обеспечения безопасности полетов. Другие подробности не приводятся.

Ранее мэрия Казани предупредила горожан об опасности атаки беспилотников. Население призвали не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:АэропортыКазаньСамолеты

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