В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В официальном заявлении говорится, что меры были приняты с целью обеспечения безопасности полетов. Другие подробности не приводятся.

Ранее мэрия Казани предупредила горожан об опасности атаки беспилотников. Население призвали не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте, передает «Радиоточка НСН».

