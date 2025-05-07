Росавиация временно закрыла аэропорт Кирова

Аэропорт Кирова временно не будет принимать и выпускать самолеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Аэропорт Нижнего Новгорода снова закрыли в целях безопасности

Уточняется, что воздушная гавань Победилово закрыта с 08:30 утра. В области не объявлялось о ракетной угрозе или о риске атаки беспилотников (БПЛА).

На данный момент временные ограничения действуют в московских аэропортах Домодедово и Жуковском, в Казани, Нижнем Новгороде, Калуге, Тамбове, Ярославле и Нижнекамске. Они были введены для обеспечения безопасности гражданских полетов.

Ранее стало известно, что более 30 рейсов задержали в аэропортах Москвы, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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