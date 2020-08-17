В «Аэрофлоте» рассчитывают на возобновление полётов в Китай и Вьетнам

«Аэрофлот» в ряде случаев привлекается к переговорам о возобновлении авиасообщения с другими странами, и сейчас такие переговоры идут с Китаем и Вьетнамом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

«Ну что мы летаем в четыре страны? Это ни о чём», - считает он.

Для возобновления авиасообщения нужна уверенность в эпидемиологической безопасности полётов в ту или иную страну, отметил Савельев.

Что касается стран ЕС, то есть надежда, что полёты по этим направлениям станут возможны уже в этом году, приводит слова Савельева «Газета.ру».