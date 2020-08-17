В «Аэрофлоте» рассчитывают на возобновление полётов в Китай и Вьетнам
«Аэрофлот» в ряде случаев привлекается к переговорам о возобновлении авиасообщения с другими странами, и сейчас такие переговоры идут с Китаем и Вьетнамом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.
«Ну что мы летаем в четыре страны? Это ни о чём», - считает он.
Для возобновления авиасообщения нужна уверенность в эпидемиологической безопасности полётов в ту или иную страну, отметил Савельев.
Что касается стран ЕС, то есть надежда, что полёты по этим направлениям станут возможны уже в этом году, приводит слова Савельева «Газета.ру».
Список стран, из которых разрешён въезд в Евросоюз, пересматривается каждые две недели. Пока Россию в него не включали. Россия пока возобновила авиасообщение с Танзанией, Турцией и Великобританией, а также Швейцарией.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
928 тыс.+4 892 / сут.
Умерли
15 740+55 / сут.
Выздоровели
736 тыс.+3 133 / сут.
- Минздрав еще не разрешил исследование третьей фазы вакцины от коронавируса
- Ефремов не явился в суд
- Собянин назвал сроки завершения реставрации исторической ГЭС-2
- Лукашенко признался, что он «не святой»
- Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru