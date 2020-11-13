В «Аэрофлоте» не знают о госизмене своего сотрудника
Авиакомпания «Аэрофлот» не располагает информацией об аресте представителя перевозчика в Лондоне Дмитрия Федоткина, сообщает «Рен ТВ».
«Пресс-служба такой информацией не располагает», - заявили в компании.
Напомним, Федоткину вменяется сотрудничество с британской разведкой.
Он подозревают в передаче секретных сведений разведке Великобритании, при том, что россиянин не имел доступа к государственной тайне. В среду Лефортовский суд Москвы арестовал сотрудника «Аэрофлота» по подозрению в госизмене. Россиянин заключён под стражу до 10 января.
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