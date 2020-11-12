СМИ: Подозреваемому в госизмене сотруднику «Аэрофлота» приписали работу на британскую разведку

Сотруднику «Аэрофлота» Дмитрию Федоткину вменяется сотрудничество с британской разведкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, Федоткина подозревают в передаче секретных сведений разведке Великобритании, при том, что россиянин не имел доступа к государственной тайне.

В среду Лефортовский суд Москвы арестовал сотрудника «Аэрофлота» по подозрению в госизмене. Россиянин заключён под стражу до 10 января.

Материалы уголовного дела Федоткина засекречены, поэтому данных о деталях расследования нет. Кроме того, арестованному россиянину не было предъявлено обвинение.

Согласно Уголовному кодексу РФ, статья о госизмене предусматривает до 20 лет лишения свободы за передачу гражданином России сведений, составляющих государственную тайну, либо совершение других действий против безопасности страны в пользу иностранных государств или организаций.

