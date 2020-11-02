В Адыгее умер ветеран Великой Отечественной войны, возглавлявший Бессмертный полк на велосипеде

Валентин Жуков пошел на фронт в 17 лет. Всю войну он прослужил авиационным механиком. Он награжден несколькими наградами, в том числе орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Берлина».

Каждый год 9 мая ветеран на велосипеде возглавлял колонну Бессмертного полка в Майкопе.

