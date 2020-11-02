В Адыгее умер ветеран Великой Отечественной войны, возглавлявший Бессмертный полк на велосипеде
Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина Валентин Жуков скончался в Майкопе на 97 году жизни.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Адыгеи Аслан Куадже.
Валентин Жуков пошел на фронт в 17 лет. Всю войну он прослужил авиационным механиком. Он награжден несколькими наградами, в том числе орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Берлина».
Каждый год 9 мая ветеран на велосипеде возглавлял колонну Бессмертного полка в Майкопе.
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