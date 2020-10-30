В Волгограде умирающего ветерана с COVID-19 выписали из больницы

Медики одного из коронавирусных госпиталей Волгограда выставили умирающего ветерана Великой Отечественной войны на улицу. В результате произошедшего мужчина скончался, пишет ИА «Высота 102».

В беседе с агентством Галина Курапова – дочь ветерана труда, 87-летнего Владимира Молчанова, рассказала, что ранее он был переведен из железнодорожной больницы в Волгограде в областной госпиталь ветеранов после диагноза «двусторонняя пневмония» и подозрения на коронавирус.

Через несколько дней после госпитализации женщина решила забрать отца домой. По ее словам, в больнице ему не оказывали помощь, несмотря на тяжелое состояние. Ветерана выкатили в инвалидном кресле без сознания.

Когда Курапова вместе с другими людьми у входа начала возмущаться, Молчанова увезли обратно в больницу. Через некоторое время врачи сообщили о его смерти.

Начальник медучреждения Олег Кириллов, комментируя произошедшее, не смог объяснить, почему ветерану не была оказана неотложная медицинская помощь.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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