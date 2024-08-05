В Адыгее охранника монастыря приговорили к 3,5 года за нападение на настоятеля
Суд Адыгеи приговорил охранника мужского монастыря к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за нападение на настоятеля с кухонным ножом, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
По информации суда, 40-летний житель поселка Победа был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.
Из материалов дела следует, что в ноябре 2023 года обвиняемый, работавший охранником Свято-Михайло-Афонского мужского монастыря, на почве личной неприязни нанес настоятелю ножевое ранение в живот, вызвав серьезные травмы и внутреннее кровотечение.
В ходе судебного заседания С. полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Суд также учел наличие у подсудимого смешанного расстройства личности. Приговор пока не вступил в законную силу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru