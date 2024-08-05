В Адыгее охранника монастыря приговорили к 3,5 года за нападение на настоятеля

Суд Адыгеи приговорил охранника мужского монастыря к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за нападение на настоятеля с кухонным ножом, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

По информации суда, 40-летний житель поселка Победа был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.