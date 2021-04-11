В Адыгее чиновник избил местного жителя после вопроса о срыве проектов по благоустройству

В адыгейском поселке Яблоновское один из местных жителей захотел узнать причины срыва проектов по благоустройству поселения и с этим вопросом обратился к заместителю главы по вопросам ЖКХ и благоустройства Руслану Ачмизу, сообщает «РЕН ТВ».

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В ответ на это чиновник заявил, что он не желает «распинаться» перед мужчиной и набросился на него с кулаками. Видео инцидента появилось в интернете. Как сообщили в прокуратуре Адыгеи, по данному факту начата проверка.

Как заявил глава республики Мурат Кумпилов, глава администрации должен принять кадровое решение.

Ранее глава управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился нежеланию населения работать за 15 тысяч рублей в месяц.

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ФОТО: pixabay.com
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