В Адыгее чиновник избил местного жителя после вопроса о срыве проектов по благоустройству
В адыгейском поселке Яблоновское один из местных жителей захотел узнать причины срыва проектов по благоустройству поселения и с этим вопросом обратился к заместителю главы по вопросам ЖКХ и благоустройства Руслану Ачмизу, сообщает «РЕН ТВ».
В ответ на это чиновник заявил, что он не желает «распинаться» перед мужчиной и набросился на него с кулаками. Видео инцидента появилось в интернете. Как сообщили в прокуратуре Адыгеи, по данному факту начата проверка.
Как заявил глава республики Мурат Кумпилов, глава администрации должен принять кадровое решение.
Ранее глава управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился нежеланию населения работать за 15 тысяч рублей в месяц.
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