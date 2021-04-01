Губернатор Волгоградской области заставил чиновников подняться пешком на 20-й этаж
1 апреля 202119:20
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заставил чиновников подняться на 20-й этаж без лифта, передает РБК.
В ходе выездного совещания губернатор предложил чиновникам подняться на 20-й этаж пешком, хотя лифт в доме работал.
Как следует из сообщения РБК, это решение губернатора было обусловлено тем, что во многих домах региона на вторичном фонде жилья проблема замены лифтового оборудования еще не решена.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru