Губернатор Волгоградской области заставил чиновников подняться пешком на 20-й этаж

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заставил чиновников подняться на 20-й этаж без лифта, передает РБК.

В ходе выездного совещания губернатор предложил чиновникам подняться на 20-й этаж пешком, хотя лифт в доме работал.

Как следует из сообщения РБК, это решение губернатора было обусловлено тем, что во многих домах региона на вторичном фонде жилья проблема замены лифтового оборудования еще не решена.



