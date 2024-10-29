Депутат Делимханов пообещал отменить запрет на хиджабы в школах Владимирской области

Депутат Госдумы от Чеченской Республики Адам Делимханов заявил в своем Telegram-канале, что чеченские парламентарии провели встречу по поручению чеченского лидера Рамзана Кадырова с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным. Целью встречи стало обсуждение запрета на ношение в образовательных учреждениях религиозных элементов одежды (в частности, хиджабов), действующего в области с октября 2024 года.

Кадыров выступил против ношения паранджи

По словам Делимханова, депутатами было решено «добиться отмены провокационного приказа». Он отметил, что намерен объяснить властям Владимирской области, что религиозные традиции нельзя «бесцеремонно запрещать», а подобные запреты назвал идущими вразрез с конституцией.

Напомним, соответствующие поправки были внесены министерством образования и молодежной политики Владимирской области.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил запретить ношение никабов в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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