Депутат Делимханов пообещал отменить запрет на хиджабы в школах Владимирской области
Депутат Госдумы от Чеченской Республики Адам Делимханов заявил в своем Telegram-канале, что чеченские парламентарии провели встречу по поручению чеченского лидера Рамзана Кадырова с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным. Целью встречи стало обсуждение запрета на ношение в образовательных учреждениях религиозных элементов одежды (в частности, хиджабов), действующего в области с октября 2024 года.
По словам Делимханова, депутатами было решено «добиться отмены провокационного приказа». Он отметил, что намерен объяснить властям Владимирской области, что религиозные традиции нельзя «бесцеремонно запрещать», а подобные запреты назвал идущими вразрез с конституцией.
Напомним, соответствующие поправки были внесены министерством образования и молодежной политики Владимирской области.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил запретить ношение никабов в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru