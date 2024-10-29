Депутат Делимханов пообещал отменить запрет на хиджабы в школах Владимирской области

По словам Делимханова, депутатами было решено «добиться отмены провокационного приказа». Он отметил, что намерен объяснить властям Владимирской области, что религиозные традиции нельзя «бесцеремонно запрещать», а подобные запреты назвал идущими вразрез с конституцией.

Напомним, соответствующие поправки были внесены министерством образования и молодежной политики Владимирской области.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил запретить ношение никабов в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

