В администрации Томской области предложили ввести для учителей форму

Заместитель губернатора Томской области Наталия Киселева в своем Telegram-канале сообщила, что в администрацию стали чаще приходить вопросы от родителей на тему единого дресс-кода для школьных учителей.

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Она отметила, что учитель должен подавать хороший пример ученикам, так как «они проводят в школе полдня». По словам Киселевой, учителя ходят в одежде «как им угодно», а с детей требуют, чтобы они были в форме.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН призвала шить школьную форму на различные типы фигуры детей, чтобы избежать буллинга в школах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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