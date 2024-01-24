В администрации Томской области предложили ввести для учителей форму

Она отметила, что учитель должен подавать хороший пример ученикам, так как «они проводят в школе полдня». По словам Киселевой, учителя ходят в одежде «как им угодно», а с детей требуют, чтобы они были в форме.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН призвала шить школьную форму на различные типы фигуры детей, чтобы избежать буллинга в школах, передает «Радиоточка НСН».

