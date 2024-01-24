В администрации Томской области предложили ввести для учителей форму
Заместитель губернатора Томской области Наталия Киселева в своем Telegram-канале сообщила, что в администрацию стали чаще приходить вопросы от родителей на тему единого дресс-кода для школьных учителей.
Она отметила, что учитель должен подавать хороший пример ученикам, так как «они проводят в школе полдня». По словам Киселевой, учителя ходят в одежде «как им угодно», а с детей требуют, чтобы они были в форме.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН призвала шить школьную форму на различные типы фигуры детей, чтобы избежать буллинга в школах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru