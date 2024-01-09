СМИ: 20 регионов России столкнулись с дефицитом школьных учителей

По данным СМИ, на конец 2023 года в Орловской области оставались незанятыми 160 вакансий. В Ханты-Мансийске не хватает 152 специалиста, на Ямале – 170, в Чувашии – 153. Около 100 вакантных ставок также открыто во Владимирской области, в 86 специалистах нуждается Чукотка, а Брянской области не хватает 80 учителей. Чаще всего российские региональные школы не могут закрыть ставки учителей математики, русского языка и литературы, иностранных языков, физики, начальных классов, логопедов и педагогов-психологов.

Минпросвещения заявило, что педагогические вузы ежегодно выпускают достаточно выпускников, 75% дипломированных специалистов выбирают в качестве места работы школы, пишет издание со ссылкой на представителей ведомства.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН назвал учителей наряду с врачами, полицейскими и водителями самыми востребованными профессиями в 2024 году.

