В администрации Путина предложили усилить мониторинг социальных сетей

Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов заявил о необходимости качественного мониторинга социальных сетей, сообщает РИА Новости.

Стивен Кинг пригрозил уйти из Twitter из-за платной галочки верификации

По его словам, речь идёт об информации, разжигающей межнациональную и межрелигиозную розни, а также о фейках о российской армии и мобилизации.

«Особо отмечу, что категорически недопустимы публичные проявления такого рода от лиц, находящихся на государственной, муниципальной службе или лиц, которые занимаются воспитанием детей, молодежи - преподавателей школ и вузов», - заключил он.

Ранее глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что в российских регионах фиксируется появление большого количества экстремистских призывов к проведению протестов на территории страны в День народного единства России 4 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоцсетиИнтернетАдминистрация ПрезидентаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры