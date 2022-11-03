В администрации Путина предложили усилить мониторинг социальных сетей
Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов заявил о необходимости качественного мониторинга социальных сетей, сообщает РИА Новости.
По его словам, речь идёт об информации, разжигающей межнациональную и межрелигиозную розни, а также о фейках о российской армии и мобилизации.
«Особо отмечу, что категорически недопустимы публичные проявления такого рода от лиц, находящихся на государственной, муниципальной службе или лиц, которые занимаются воспитанием детей, молодежи - преподавателей школ и вузов», - заключил он.
Ранее глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что в российских регионах фиксируется появление большого количества экстремистских призывов к проведению протестов на территории страны в День народного единства России 4 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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