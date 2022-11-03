В администрации Путина предложили усилить мониторинг социальных сетей

По его словам, речь идёт об информации, разжигающей межнациональную и межрелигиозную розни, а также о фейках о российской армии и мобилизации.

«Особо отмечу, что категорически недопустимы публичные проявления такого рода от лиц, находящихся на государственной, муниципальной службе или лиц, которые занимаются воспитанием детей, молодежи - преподавателей школ и вузов», - заключил он.

Ранее глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что в российских регионах фиксируется появление большого количества экстремистских призывов к проведению протестов на территории страны в День народного единства России 4 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».