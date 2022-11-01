Стивен Кинг пригрозил уйти из Twitter из-за платной галочки верификации

Американский писатель Стивен Кинг раскритиковал намерение Илона Маска ввести ежемесячную плату в 20 долларов за галочку верификации в Twitter (заблокирован в РФ).

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По его словам, если такое решение будет принято, то он уйдёт из соцсети.

«20 долларов в месяц, чтобы сохранить синюю галочку? Да в ж***! Это они должны мне платить. Если это утвердят, я уйду», — написал «Король ужасов» на своей странице.

В ответ на пост Кинга Маск предложил снизить стоимость галочки и написал: «Как насчёт 8 долларов?»

Ранее глава Tesla и SpaceX приобрёл Twitter за 44 млрд долларов, сообщает RT. По словам Маска, оплата верификации и премиум-аккаунта поможет платформе в борьбе с «ботами и троллями».

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ФОТО: pixabay.com
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