Стивен Кинг пригрозил уйти из Twitter из-за платной галочки верификации

По его словам, если такое решение будет принято, то он уйдёт из соцсети.



«20 долларов в месяц, чтобы сохранить синюю галочку? Да в ж***! Это они должны мне платить. Если это утвердят, я уйду», — написал «Король ужасов» на своей странице.

В ответ на пост Кинга Маск предложил снизить стоимость галочки и написал: «Как насчёт 8 долларов?»



Ранее глава Tesla и SpaceX приобрёл Twitter за 44 млрд долларов, сообщает RT. По словам Маска, оплата верификации и премиум-аккаунта поможет платформе в борьбе с «ботами и троллями».