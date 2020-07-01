В Adidas работницу с 23-летним стажем в компании уволили за высказывания о расизме

Сотрудники попросили наблюдательный совет компании проверить, как Паркин учитывает расовые проблемы в кадровой политике. В ответ на это женщина уволилась. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Adidas во вторник, 30 июня, отмечает Ltnta.ru.

«Сейчас самое время для нового руководителя отдела кадров взять на себя эту функцию, воспользоваться предоставленной нам возможностью и ускорить темпы перемен, чтобы создать более разнообразный и инклюзивный Adidas, которым мы все можем гордиться», — заявила Карен Паркин.

Напомним, массовые протесты и беспорядки, начавшиеся в США в конце мая, были спровоцированы смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Темнокожий мужчина погиб в результате жёсткого задержания: один из полицейских несколько минут стоял у Флойда коленом на шее. Протестующие выступали против полицейского произвола и расизма.

