В Adidas работницу с 23-летним стажем в компании уволили за высказывания о расизме
Член исполнительного совета компании Adidas Карен Паркин (Karen Parkin), которая отвечала за кадровую политику, подала в отставку после 23 лет работы в компании. Причиной стала просьба группы сотрудников провести проверку высказывания о расизме Паркин о расизме, сообщает The Wall Street Journal.
Сотрудники попросили наблюдательный совет компании проверить, как Паркин учитывает расовые проблемы в кадровой политике. В ответ на это женщина уволилась. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Adidas во вторник, 30 июня, отмечает Ltnta.ru.
«Сейчас самое время для нового руководителя отдела кадров взять на себя эту функцию, воспользоваться предоставленной нам возможностью и ускорить темпы перемен, чтобы создать более разнообразный и инклюзивный Adidas, которым мы все можем гордиться», — заявила Карен Паркин.
Напомним, массовые протесты и беспорядки, начавшиеся в США в конце мая, были спровоцированы смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Темнокожий мужчина погиб в результате жёсткого задержания: один из полицейских несколько минут стоял у Флойда коленом на шее. Протестующие выступали против полицейского произвола и расизма.
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