Руководство Prada отправят на курсы толерантности

Дизайнер Миучча Прада отправится на тренинг по расовому равенству. Об этом пишет New York Times, подчёркивая, что эти меры последовали за скандалом с брелоками в виде обезьян с черными лицами.

В декабре 2018 года компания оказалась в центре скандала после публикации адвоката по правам человека Чиньер Эзи в Twitter. В социальной сети он выложил снимок с брелоками Pradamalia. Как пишет Газета.ру, фигурки, напоминавшие обезьян, вызывали ассоциации с блекфейсом, театральным гримом комиков в 19-20-х веках для изображения чернокожих людей. После этого Prada обвинили в расизме.

После этого инцидента модный дом принес извинения, а в минувшем году он провел переговоры с нью-йоркской комиссией по правам человека. Prada обязали к проведению тренинга по тактичности, включая «тренинг по расовому равенству», для всех сотрудников в Нью-Йорке и руководства в Милане, отмечает РЕН ТВ.