Руководство Prada отправят на курсы толерантности
Дизайнер Миучча Прада отправится на тренинг по расовому равенству. Об этом пишет New York Times, подчёркивая, что эти меры последовали за скандалом с брелоками в виде обезьян с черными лицами.
В декабре 2018 года компания оказалась в центре скандала после публикации адвоката по правам человека Чиньер Эзи в Twitter. В социальной сети он выложил снимок с брелоками Pradamalia. Как пишет Газета.ру, фигурки, напоминавшие обезьян, вызывали ассоциации с блекфейсом, театральным гримом комиков в 19-20-х веках для изображения чернокожих людей. После этого Prada обвинили в расизме.
После этого инцидента модный дом принес извинения, а в минувшем году он провел переговоры с нью-йоркской комиссией по правам человека. Prada обязали к проведению тренинга по тактичности, включая «тренинг по расовому равенству», для всех сотрудников в Нью-Йорке и руководства в Милане, отмечает РЕН ТВ.
Ранее НСН писала, что Жан-Поль Готье, который недавно провел свой последний модный показ в Париже, сделал неожиданное заявление. Французский модельер признался, что готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой. Своё желание кутюрье объяснил ёмкой фразой «это было бы забавно».
Помимо этого, Готье изъявил желание поработать с русскими кино- и театральными режиссерами. Кутюрье признался, что Россия его вдохновляет, ему нравятся «кипучесть страстей, взлеты духа и падения».
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