В 90% жилых домов Москвы дали отопление. Об этом рассказал заместитель мэра Пётр Бирюков. По словам чиновника, сегодня тепло подаётся в 90% домов и 95% социальных объектов.

Подача тепла в дома происходит в несколько этапов. На это нужно около пяти суток. В первую очередь отопление включают в детских садах, школах, больницах и поликлиниках, передает РИА Новости.

Ранее были названы причины проблем при начале отопления квартир. Эксперт ТСЖ фонд «Жилищная солидарность», ведущий специалист по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук советует при возникновении проблем с отоплением в квартирах обратиться в диспетчерскую.



