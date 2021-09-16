В 90% жилых домов Москвы дали отопление
В 90% жилых домов Москвы дали отопление. Об этом рассказал заместитель мэра Пётр Бирюков. По словам чиновника, сегодня тепло подаётся в 90% домов и 95% социальных объектов.
Подача тепла в дома происходит в несколько этапов. На это нужно около пяти суток. В первую очередь отопление включают в детских садах, школах, больницах и поликлиниках, передает РИА Новости.
Ранее были названы причины проблем при начале отопления квартир. Эксперт ТСЖ фонд «Жилищная солидарность», ведущий специалист по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук советует при возникновении проблем с отоплением в квартирах обратиться в диспетчерскую.
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