В 41 районе Москвы завершен первый этап программы реновации
15 января 202411:58
В 41 столичном районе завершен первый этап программы реновации, из них в 19 районах - в прошлом году. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Участники программы уже отпраздновали новоселье или находятся в процессе оформления документов на новое жилье», - уточнил он.
Заммэра отметил, что в этих районах расположено 304 расселяемых дома.
По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкина, на сегодняшний день в Москве первый этап расселения выполнен на 69%.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru