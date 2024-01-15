В 41 районе Москвы завершен первый этап программы реновации

В 41 столичном районе завершен первый этап программы реновации, из них в 19 районах - в прошлом году. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Участники программы уже отпраздновали новоселье или находятся в процессе оформления документов на новое жилье», - уточнил он.

Заммэра отметил, что в этих районах расположено 304 расселяемых дома.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкина, на сегодняшний день в Москве первый этап расселения выполнен на 69%.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года.

