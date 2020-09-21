В 29 населенных пунктах Крыма начался подвоз воды

В 29 населенных пунктах Республики Крым начался подвоз воды автомобилями из-за пересохших скважин на севере полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу госпредприятия "Вода Крыма" Владимира Баженова.

Как передает агентство, больше всего не хватает воды на севере полуострова, в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Информация появилась во время онлайн совещания по водоснабжению, проведенного главой республики Сергеем Аксеновым.

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Причиной введения ограничений стала засуха и последующее обмеление Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Вода для питья сейчас идет по трубам по графику дважды в день. По словам главы "Вода Крыма", раз в неделю компания планирует подавать воду через водопровод, чтобы люди имели возможность постирать вещи.

Проблемы с водоснабжением начались на полуострове 2014 году, когда Украина перекрыла подачу воды из Херсонской области. Этот путь заполнял большую часть потребности местных жителей в воде, тогда как в настоящее время эту нехватку приходится восполнять из местных источников.

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ФОТО: flickr.com // Вести Детально
ТЕГИ:ВодаКрым
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