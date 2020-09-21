В 29 населенных пунктах Крыма начался подвоз воды

В 29 населенных пунктах Республики Крым начался подвоз воды автомобилями из-за пересохших скважин на севере полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу госпредприятия "Вода Крыма" Владимира Баженова.

Как передает агентство, больше всего не хватает воды на севере полуострова, в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Информация появилась во время онлайн совещания по водоснабжению, проведенного главой республики Сергеем Аксеновым.