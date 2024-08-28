В 22 регионах России выявлены случаи заражения лихорадкой Западного Нила

В России на 13% превышен многолетний показатель по заболеваемости лихорадкой Западного Нила, заявили в Роспотребнадзоре, сообщает «Интерфакс».

В Минздраве предупредили о симптомах лихорадки Западного Нила

Случаи инфицирования зарегистрированы уже в 22 регионах страны. В ведомстве напомнили, что в группу риска по данному заболеванию входят люди с хроническими заболеваниями, а также пожилые.

Одним из факторов роста числа инфицированных, стала погода с более продолжительным теплым периодом, который увеличивает продолжительность жизни кровососущих комаров.

«Комары, способные переносить лихорадку, уже встречаются в Центральной части России и Поволжье», - добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее биолог Москаев перечислил основные симптомы лихорадки Западного Нила, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:РоссияРегионыРекордИнфекцияРоспотребнадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры