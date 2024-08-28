В 22 регионах России выявлены случаи заражения лихорадкой Западного Нила
В России на 13% превышен многолетний показатель по заболеваемости лихорадкой Западного Нила, заявили в Роспотребнадзоре, сообщает «Интерфакс».
Случаи инфицирования зарегистрированы уже в 22 регионах страны. В ведомстве напомнили, что в группу риска по данному заболеванию входят люди с хроническими заболеваниями, а также пожилые.
Одним из факторов роста числа инфицированных, стала погода с более продолжительным теплым периодом, который увеличивает продолжительность жизни кровососущих комаров.
«Комары, способные переносить лихорадку, уже встречаются в Центральной части России и Поволжье», - добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее биолог Москаев перечислил основные симптомы лихорадки Западного Нила, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru