В 2025 году в России появится еще десяток новых автомобильных брендов и моделей

Не менее десяти новых автомобильных брендов появятся на российском рынке в 2025 году, включая марки, специально созданные для производимых в России автомобилей, а также электромобили и гибриды из Китая. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков.

В начале второго квартала 2025 года бывший завод Volkswagen в Калужской области начнет выпуск автомобилей под российским брендом Tenet. Пресс-служба компании АГР, которая будет организовывать производство, сообщила, что работа будет проводиться поэтапно, начиная с крупноузловой сборки и постепенно увеличивая локализацию. Известно, что модели Tenet будут основаны на автомобилях марки Chery, а также на базе Exeed.