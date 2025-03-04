В 2025 году в России появится еще десяток новых автомобильных брендов и моделей
Не менее десяти новых автомобильных брендов появятся на российском рынке в 2025 году, включая марки, специально созданные для производимых в России автомобилей, а также электромобили и гибриды из Китая. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков.
В начале второго квартала 2025 года бывший завод Volkswagen в Калужской области начнет выпуск автомобилей под российским брендом Tenet. Пресс-служба компании АГР, которая будет организовывать производство, сообщила, что работа будет проводиться поэтапно, начиная с крупноузловой сборки и постепенно увеличивая локализацию. Известно, что модели Tenet будут основаны на автомобилях марки Chery, а также на базе Exeed.
Помимо этого, совместный проект Sollers и JAC предполагает выпуск автомобилей с двумя марками, которые будут отличаться комплектациями. Под новым брендом Votour российский дистрибьютор Jetour планирует производить легковые автомобили, однако какие именно модели будут представлены, пока неизвестно.
Среди китайских брендов, которые планируют официально выйти на рынок, внимание привлекают Lixiang и Zeekr. В конце февраля было зарегистрировано название Lixiang, а продажи гибридов Lixiang по неофициальным каналам снизились на 40% в январе 2025 года.
На российском рынке также появится бренд KGM, ранее известный как SsangYong. К концу года планируется наладить производство автомобилей в Калининграде. Также компания АвтоВАЗ анонсировала запуск нового бренда для коммерческих автомобилей и развитие модели «Волга», производство которой планируется начать в 2025 году, передает «Радиоточка НСН».
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