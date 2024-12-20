СМИ: В мире родился первый ребенок по технологии созревания яйцеклетки вне тела
В клинике Санта-Исабель в столице Перу родился первый в мире ребенок, который был зачат с помощью яйцеклетки, созревшей вне тела по технологии Fertilo, разработанной компанией Gameto. Об этом сообщает портал UfacityNews.ru.
Данная технология по сути является новым типом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В этом случае созревание яйцеклетки происходит вне тела женщины с помощью так называемых поддерживающих клеток яичника, которые получены в лаборатории из стволовых клеток.
Так, при стандартном ЭКО пациентка проходит двухнедельную гормональную стимуляцию яичников, что является сильной нагрузкой на женский организм, а весь процесс занимает три недели. При этом есть высокий риск побочных эффектов.
При применении технологии Fertilo основная часть процесса созревания яйцеклетки проходит вне тела женщины, вся процедура сокращается до трех дней, а количество инъекций гормонов снижается на 80%.
Компания Gameto уже получила разрешения на использование этой технологии от регуляторов Перу, Японии, Аргентины, Австралии и других стран. На данный момент компания заканчивает клинические испытания в США, передает Telegram-канал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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