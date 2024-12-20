СМИ: В мире родился первый ребенок по технологии созревания яйцеклетки вне тела

В клинике Санта-Исабель в столице Перу родился первый в мире ребенок, который был зачат с помощью яйцеклетки, созревшей вне тела по технологии Fertilo, разработанной компанией Gameto. Об этом сообщает портал UfacityNews.ru.

Данная технология по сути является новым типом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В этом случае созревание яйцеклетки происходит вне тела женщины с помощью так называемых поддерживающих клеток яичника, которые получены в лаборатории из стволовых клеток.