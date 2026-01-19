Москалькова: Украина затягивает обмен военнопленными
Украина затягивает принятие решений по обмену военнопленными. Об этом рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Омбудсмен заявила, что провела встречу с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Стороны обсудили необходимость скорейшей разблокировки обменов пленными.
Как отметила Москалькова, Министерство обороны РФ неоднократно предлагало различные форматы обменного процесса.
«Однако украинская сторона затягивает принятие соответствующих решений», - подчеркнула омбудсмен.
Ранее Москалькова заявила, что Киев выдвигает неприемлемые условия для возвращения на родину 12 жителей Курской области.
