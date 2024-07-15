В 2024 году число мошеннических постов в соцсетях выросло в семь раз
В 2024 году число мошеннических постов в соцсетях выросло в семь раз, говорится в исследовании компании F.A.C.С.T.
Так, в России с начала года было заблокировано 1632 поста и группы, которые были созданы с целью обмана пользователей. В целом число «ложных» постов значительно выросло в мессенджерах и социальных сетях, россиян призывают быть осторожными при оплате услуг и товаров.
До этого стало известно, что мошенники начали обманывать россиян при помощи YouTube. Так, злоумышленники рассылают письма, которые маскируют под уведомления от видеохостинга о якобы оставленном комментарии к ролику. Тема комментария всегда одна – как быстро разбогатеть на якобы новом проекте. Пользователи ради из любопытства переходят по ссылке, которая ведет их на мошеннический сайт.
Мошенники также придумали новую легенду для обмана по телефону, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора продукта «Защитник» МТС Андрея Бийчука. По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками мобильных операторов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru