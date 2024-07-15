В 2024 году число мошеннических постов в соцсетях выросло в семь раз, говорится в исследовании компании F.A.C.С.T.

Так, в России с начала года было заблокировано 1632 поста и группы, которые были созданы с целью обмана пользователей. В целом число «ложных» постов значительно выросло в мессенджерах и социальных сетях, россиян призывают быть осторожными при оплате услуг и товаров.