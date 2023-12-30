СМИ: Илон Маск заработал $95,4 млрд в 2023 году

По данным агентства, Маск остается лидером в списке 500 богатейших людей мира. Этому способствовал успех принадлежащих миллиардеру компаний SpaceX и Tesla.

Bloomberg отмечает, что совокупный капитал 500 самых богатых бизнесменов в уходящем году вырос на $1,5 трлн. Так, глава корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг увеличил свое состояние на $80 млрд, основатель Amazon Джефф Безос заработал более чем $70 млрд.

Ранее Илон Маск пообещал направить часть доходов своей соцсети Х больницам Израиля и международной гуманитарной организации, которая оказывает медпомощь палестинцам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

